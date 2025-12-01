Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Тампу», у Кучерова гол и передача

«Питтсбург» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Бенчмарк Интернейшнл-Арене» завершился со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Вилле Койвунен (7-я минута), Евгений Малкин (28, 58) и Бенжамин Киндел (30). У проигравших шайбы забросили Никита Кучеров (39), Брэндон Хагель (42, 53).

На счету лидера «Лайтнинг» Кучерова гол и передача. В активе нападающего «Пингвинз» Малкина две заброшенные шайбы и результативный пас на Киндела.

«Питтсбург» набрал 33 очка и расположился на четвёртом месте в Восточной конференции. У «Тампы» 34 очка она идёт третьей на Востоке.