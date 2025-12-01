Шайбы Панарина и Гаврикова помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву» Сегодня, 06:16 Автор: Андрей Моисеев









«Рейнджерс» выиграли у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в столице Канады завершилась со счётом 4:2. В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад (4-я минута), Владислав Гавриков (10), Уильям Борген (28) и Артемий Панарин (60). У проигравших отличились Дилан Козенс (19) и Дрейк Батерсон (54). Панарин провёл на льду более 19 минут, набрал 2 (1+1) очка и завершил игру с показателем полезности «+2». Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. «Рейнджерс» набрали 32 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» с 30 баллами идёт 12-й на Востоке.



Фото: tsn.ca















