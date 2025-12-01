Хоккей-обозрение

Шайбы Панарина и Гаврикова помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»

Рейнджерс выиграли у Оттавы в матче НХЛ

«Рейнджерс» выиграли у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в столице Канады завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанеджад (4-я минута), Владислав Гавриков (10), Уильям Борген (28) и Артемий Панарин (60). У проигравших отличились Дилан Козенс (19) и Дрейк Батерсон (54).

Панарин провёл на льду более 19 минут, набрал 2 (1+1) очка и завершил игру с показателем полезности «+2».

Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

«Рейнджерс» набрали 32 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» с 30 баллами идёт 12-й на Востоке.

