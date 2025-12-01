Малкин опередил Модано и вошёл в топ-26 лучших бомбардиров НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» записал на свой счёт две заброшенные шайбы и результативную передачу.

За всё время выступления за океаном форвард набрал 1375 (522+853) очков в 1239 играх и переместился на 26 место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

Российский хоккеист на один балл опередил в рейтинге легенду «Далласа» Майка Модано. Малкину осталось набрать 16 очков, чтобы догнать в этом престижном списке Бретта Халла.

Возглавляет его Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 (894+1963) очков.