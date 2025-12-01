Хоккей-обозрение

В НХЛ сняли на видео, как Панарин набрал 900-е очко в НХЛ

Сегодня, 07:01 Автор: Андрей Моисеев




Артемий панарин набрал 900-е очко в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой» и достиг отметки в 900 очков за карьеру в НХЛ.

35-летний хоккеист, выступая за «Чикаго», «Коламбус» и «Рейнджерс», в 781 игре забросил 311 шайб и отдал 589 передач. Россиянин занимает 131-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.

Панарин стал восьмым российским игроком, набравшим 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В этом сезоне на счету форварда 9 голов и 21 ассист в 29 играх и он лидирует в команде по результативности.

