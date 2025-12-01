Хет-трик Макдэвида и шайба Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл»

Хоккей-обозрение

Эдмонтон выиграл у Сиэтла в матче НХЛ

«Эдмонтон» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 9:4.

Шайбы в матче забросили: Коннор Макдэвид (8-я минута, 27, 47), Василий Подколзин (8), Леон Драйзайтль (12), Мэтт Савуа (23, 49) и Зак Хайман (29), Маттиас Янмарк (43) — Ээли Толванен (17), Фредерик Годро (20) и Джаред Макканн, Яни Нюман (60).

На счету Макдэвида хет-трик и результативная передача, в активе Драйзайтля гол и два ассиста.

24-летний нападающий Василий Подколзин забросил 5-ю шайбу в сезоне.

«Эдмонтон» набрал 29 очков и занимает девятое место в Западной конференции. У «Сиэтла» 28 очков и десятая строчка в турнирной таблице Запада.

