«Коламбус» победил «Детройт», шайбы Марченко и Проворова сняли на видео Сегодня, 08:17 Автор: Андрей Моисеев









«Коламбус» обыграл по буллитам «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Нейшнвайд-Арене» завершился со счётом 6:5. В составе победителей отличились Иван Проворов (18-я минута), Кирилл Марченко (26), Кент Джонсон (28 и победный буллит) и Адам Фантилли (34, 59). У проигравших шайбы забросили Дилан Ларкин (22), Лукас Рэймонд (30), Джеймс ван Римсдайк (31), Патрик Кейн (50) и Алекс Дебринкэт (52). Нападающий «Блю Джекетс» Кирилл Марченко пропустил четыре игры из-за травмы и забросил 9-ю шайбу в сезоне. Игрок реализовал свою попытку в серии послематчевых буллитов. Защитник Иван Проворов забил 4-й гол в чемпионате и 81-ю шайбу за карьеру в НХЛ. «Коламбус» набрал 31 очко и расположился на 11-м месте в Восточной конференции. У «Детройта» 31 балл и он идёт 12-м на Востоке.



Фото: nhl.com















