Защитник «Флориды» снёс Бобровского и Стэмкос забил победную шайбу

Стивен Стэмкос забил победную шайбу в ворота Сергея Бобровского

«Нэшвилл» обыграл в гостях «Флориду» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Санрайзе завершился со счётом 2:1.

Первую шайбу в игре забросил форвард «Пантерз» Картер Вераге на 17-й минуте первого периода. На 53-й минуте отличился нападающий Райан О'Райлли, а победную шайбу забил Стивен Стэмкос на последней минуте овертайма.

В момент взятия ворот защитник хозяев Густав Форслинг сбил Сергея Бобровского с ног и сдвинул ворота.

«Нэшвилл» набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Флорида» проиграла четвёртый домашний матч подряд и с 26 очками идёт 15-й на Востоке.

