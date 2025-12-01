Защитник «Флориды» снёс Бобровского и Стэмкос забил победную шайбу Сегодня, 09:29 Автор: Андрей Моисеев









«Нэшвилл» обыграл в гостях «Флориду» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Санрайзе завершился со счётом 2:1. Первую шайбу в игре забросил форвард «Пантерз» Картер Вераге на 17-й минуте первого периода. На 53-й минуте отличился нападающий Райан О'Райлли, а победную шайбу забил Стивен Стэмкос на последней минуте овертайма. Ссылка на видео В момент взятия ворот защитник хозяев Густав Форслинг сбил Сергея Бобровского с ног и сдвинул ворота. «Нэшвилл» набрал 24 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Флорида» проиграла четвёртый домашний матч подряд и с 26 очками идёт 15-й на Востоке.



Фото: tsn.ca















