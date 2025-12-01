Макдэвид набрал 40-е очко в сезоне, впереди только Маккиннон

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оформил хет-трик и сделал ассист в матче с «Сиэтлом». Капитан «Ойлерз» набрал 40-е очко в сезоне и догнал с писке лучших бомбардиров форварда «Сан-Хосе» Маклина Селебрини. У обоих хоккеистов 14 заброшенных шайб и 26 передач.

Возглавляет список самых результативных игроков текущего чемпионата Натан Маккиннон из «Колорадо» (22+24). Сегодня ночью в матче с «Айлендерс» канадец очков не набрал.

На счету Коннора Бедарда из «Чикаго» 39 (18+21) баллов. По 36 очков набрали Джейсон Робертсон из «Далласа» (17+19) и Лео Карлссон из «Анахайма» (14+22).

Лучший результат среди российских игроков показывает Никита Кучеров (12+22, 10-е место).