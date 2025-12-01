10 российских хоккеистов забили 11 шайб за один игровой день в НХЛ

В ночь на 5 декабря в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей. Десять российских хоккеистов забросили в этот игровой день 11 шайб.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче с «Тампой», по одной шайбе записали на свой счёт нападающие Валерий Ничушкин из «Колорадо», Артемий Панарин из «Рейнджерс», Яков Тренин из «Миннесоты», Павел Бучневич из «Сент-Луиса», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй», Кирилл Марченко из («Коламбуса») и и Василий Подколзин из («Эдмонтона»).

По голу в активе защитника «синерубашечников» Владислава Гаврикова и игрока обороны «Блю Джекетс» Ивана Проворова.

Для сравнения, два дня назад российские игроки забили только четыре шайбы за 10 игр, которые прошли в тот день.

Всего трое россиян отметились сегодня ночью результативными передачами.