Хоккей-обозрение

10 российских хоккеистов забили 11 шайб за один игровой день в НХЛ

Сегодня, 10:56 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

В ночь на 5 декабря в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей. Десять российских хоккеистов забросили в этот игровой день 11 шайб.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал дубль в матче с «Тампой», по одной шайбе записали на свой счёт нападающие Валерий Ничушкин из «Колорадо», Артемий Панарин из «Рейнджерс», Яков Тренин из «Миннесоты», Павел Бучневич из «Сент-Луиса», Никита Кучеров из «Тампа-Бэй», Кирилл Марченко из («Коламбуса») и и Василий Подколзин из («Эдмонтона»).

По голу в активе защитника «синерубашечников» Владислава Гаврикова и игрока обороны «Блю Джекетс» Ивана Проворова.

Для сравнения, два дня назад российские игроки забили только четыре шайбы за 10 игр, которые прошли в тот день.

Всего трое россиян отметились сегодня ночью результативными передачами.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Рейнджерс» вышел в лидеры НХЛ по набранным очкам на выезде
Макдэвид оформил первый хет-трик с 2022 года
10 российских хоккеистов забили 11 шайб за один игровой день в НХЛ
Макдэвид набрал 40-е очко в сезоне, впереди только Маккиннон
Защитник «Флориды» снёс Бобровского и Стэмкос забил победную шайбу
«Коламбус» победил «Детройт», шайбы Марченко и Проворова сняли на видео
Хет-трик Макдэвида и шайба Подколзина помогли «Эдмонтону» разгромить «Сиэтл»
В НХЛ сняли на видео, как Панарин набрал 900-е очко в НХЛ
Малкин опередил Модано и вошёл в топ-26 лучших бомбардиров НХЛ
Шайбы Панарина и Гаврикова помогли «Рейнджерс» обыграть «Оттаву»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты