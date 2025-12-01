Макдэвид оформил первый хет-трик с 2022 года

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом». Хоккеист оформил хет-трик впервые за три с лишним года.

В последний раз лидер «Ойлерз» три раза поражал ворота 22 октября 2022 года в выездной игре с «Чикаго». За это время игрок принял участие в 244 матчах, в которых забил 125 шайб.

В этом сезоне Макдэвид набрал 40 (14+26) очков в 28 играх и делит с Маклином Селебрини 2-е и 3-е места в списке самых результативных по системе «гол+пас».

Всего за карьеру в НХЛ канадец забил 375 шайб в 740 матчах.