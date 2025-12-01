Хоккей-обозрение

«Рейнджерс» вышел в лидеры НХЛ по набранным очкам на выезде

«Рейнджерс» одержали в столице Канады победу над «Оттавой» (4:2) и вышли на первое место в сезоне по очкам, набранным в выездных матчах.

На счету «синерубашечников» 12 побед в основное время, 4 поражения и 1 проигрыш в овертайме. Таким образом, команда набрала 25 очков и на один балл опережает ближайшего преследователя.

На счету «Далласа» 24 гостевых очка, далее следуют «Лос-Анджелес» (22), «Колорадо» (20) и «Питтсбург» (19).

«Рейнджерс» набрали 33 очка и замыкают восьмёрку сильнейших в турнирной таблице Восточной конференции.

