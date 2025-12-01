Аскаров вошёл в тройку претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров вошёл в тройку кандидатов на получение «Колдер Трофи» по версии ESPN.

Награда присуждается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного сезона. Для составления рейтинга телеканал опросил журналистов, которые весной будут участвовать в выборе лауреата.

Первое место в списке занял 18-летний защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер, на второй строчке оказался Аскаров, а замкнул тройку голкипер «Миннесоты» Йеспер Валльстедт.

Отмечается, что в последний раз два вратаря попадали в тройку претендентов в сезоне 1964/65.

В нынешнем чемпионате Аскаров в 18 матчах одержал 10 побед, пропуская в среднем 3,15 шайбы за игру при коэффициенте надежности 90, 5%.