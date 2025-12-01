Дубль Ремпала принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» одержал первую в сезоне победу в «зелёном дерби». Матч с «Ак Барсом» в Уфе завершился со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Шелдон Ремпал (8-я минута, 32-я), Девин Броссо (35) и Джек Родуолд (59). У проигравших шайбу забросил Александр Хмелевски (29).
30-летний нападающий уфимцев Ремпал сделал дубль и отметился двумя результативными передачами.
Первые две игры между командами выиграли казанские хоккеисты (3:1, 4:1), следующий матч пройдёт 16 декабря в Казани.
«Салават Юлаев» набрал 31 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Ак Барса» 46 очков и второе место на Востоке.