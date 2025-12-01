Хоккей-обозрение

Дубль Ремпала принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»

Сегодня, 19:24 Автор: Андрей Моисеев




Салават Юлаев выиграл у Ак Барса в матче КХЛ

«Салават Юлаев» одержал первую в сезоне победу в «зелёном дерби». Матч с «Ак Барсом» в Уфе завершился со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Шелдон Ремпал (8-я минута, 32-я), Девин Броссо (35) и Джек Родуолд (59). У проигравших шайбу забросил Александр Хмелевски (29).

30-летний нападающий уфимцев Ремпал сделал дубль и отметился двумя результативными передачами.

Первые две игры между командами выиграли казанские хоккеисты (3:1, 4:1), следующий матч пройдёт 16 декабря в Казани.

«Салават Юлаев» набрал 31 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Ак Барса» 46 очков и второе место на Востоке.

Фото: ХК «Салават Юлаев»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


ЦСКА выиграл в гостях у «Трактора» в матче КХЛ
Дубль Ремпала принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»
ЦСКА заключил пробный контракт с Сергеем Калининым
Аскаров вошёл в тройку претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN
«Рейнджерс» вышли в лидеры НХЛ по набранным очкам на выезде
Макдэвид оформил первый хет-трик с 2022 года
10 российских хоккеистов забили 11 шайб за один игровой день в НХЛ
Макдэвид набрал 40-е очко в сезоне, впереди только Маккиннон
Защитник «Флориды» снёс Бобровского и Стэмкос забил победную шайбу
«Коламбус» победил «Детройт», шайбы Марченко и Проворова сняли на видео


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты