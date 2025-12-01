«Нефтехимик» второй раз в сезоне обыграл «Металлург» в Нижнекамске

«Нефтехимик» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Нефтехим-Арене» завершилась со счётом 2:1.

Шайбы в игре забросили: Булат Шафигуллин (6-я минута), Александр Дергачёв (65) — Дмитрий Силантьев (51).

Матч между командами в этом сезоне в Магнитогорске завершился со счётом 9:6 в пользу хозяев площадки. Первую игру в Нижнекамске выиграли подопечные Игоря Гришина (5:3).

«Нефтехимик» набрал 37 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. «Металлург» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу КХЛ.

«Магнитка» следующую игру проведёт в Сочи после перерыва на Кубок Первого канала (17 декабря). «Нефтехимик» 7 декабря встретится в гостях с «Ак Барсом».