Тренер «Шанхайских Драконов» Галлан уехал в аэропорт, пропустив пресс-конференцию

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» не пришёл на пресс-конференцию и отправился в аэропорт. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя пресс-службы команды Олега Малицкого.

«Галлан едет домой на время паузы, поэтому сразу после игры отправился в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс», — заявил Малицкий.

«Драконы» в последних 19 играх одержали только пять побед, набрали в сезоне 36 очков и замыкают восьмёрку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч «Драконы» проведут после перерыва на Кубок Первого канала. 16 декабря команда сыграет в Санкт-Петербурге со СКА.