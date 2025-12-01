Хоккей-обозрение

Тренер «Шанхайских Драконов» Галлан уехал в аэропорт, пропустив пресс-конференцию

Сегодня, 00:12 Автор: Андрей Моисеев




Жерар Галлан, Шанхайские Драконы

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» не пришёл на пресс-конференцию и отправился в аэропорт. Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на руководителя пресс-службы команды Олега Малицкого.

«Галлан едет домой на время паузы, поэтому сразу после игры отправился в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс», — заявил Малицкий.

«Драконы» в последних 19 играх одержали только пять побед, набрали в сезоне 36 очков и замыкают восьмёрку сильнейших в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч «Драконы» проведут после перерыва на Кубок Первого канала. 16 декабря команда сыграет в Санкт-Петербурге со СКА.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Тренер «Шанхайских Драконов» Галлан уехал в аэропорт, пропустив пресс-конференцию
Хет-трик Рендулича не спас «Драконов» от поражения в матче с «Торпедо»
«Нефтехимик» второй раз в сезоне обыграл «Металлург» в Нижнекамске
ЦСКА выиграл в гостях у «Трактора» в матче КХЛ
Дубль Ремпала принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»
ЦСКА заключил пробный контракт с Сергеем Калининым
Аскаров вошёл в тройку претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN
«Рейнджерс» вышли в лидеры НХЛ по набранным очкам на выезде
Макдэвид оформил первый хет-трик с 2022 года
10 российских хоккеистов забили 11 шайб за один игровой день в НХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты