Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси», у Дорофеева передача

«Вегас» выиграл в гостях у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Ньюарке завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Защитник Ши Теодор забросил первую шайбу за 13 секунд до конца первого периода. Томаш Гертл увеличил преимущество на 16-й минуте третьего периода после передач Митчелла Марнера и Павла Дорофеева. Окончательный счёт установил Иван Барбашёв на 59-й минуте встречи.

«Вегас» набрал 34 очка и занимает четвёртое место в Западной конференции. У «Нью-Джерси» 33 очка и седьмое место на Востоке.