Хоккей-обозрение

Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси», у Дорофеева передача

Сегодня, 06:49 Автор: Андрей Моисеев




Вегас выиграл у Нью-Джерси в матче КХЛ

«Вегас» выиграл в гостях у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Ньюарке завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Защитник Ши Теодор забросил первую шайбу за 13 секунд до конца первого периода. Томаш Гертл увеличил преимущество на 16-й минуте третьего периода после передач Митчелла Марнера и Павла Дорофеева. Окончательный счёт установил Иван Барбашёв на 59-й минуте встречи.

«Вегас» набрал 34 очка и занимает четвёртое место в Западной конференции. У «Нью-Джерси» 33 очка и седьмое место на Востоке.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Овечкин принял участие в двух потасовках в матче с «Анахаймом»
В США сняли видео, как Задоров залпом выпил стакан пива на матче НБА
«Вашингтон» проиграл «Анахайму», Овечкин прервал голевую серию
Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси», у Дорофеева передача
Тренер «Шанхайских Драконов» Галлан уехал в аэропорт, пропустив пресс-конференцию
Хет-трик Рендулича не спас «Драконов» от поражения в матче с «Торпедо»
«Нефтехимик» второй раз в сезоне обыграл «Металлург» в Нижнекамске
ЦСКА выиграл в гостях у «Трактора» в матче КХЛ
Дубль Ремпала принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Ак Барсом»
ЦСКА заключил пробный контракт с Сергеем Калининым


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты