«Вашингтон» проиграл «Анахайму», Овечкин прервал голевую серию

«Вашингтон» проиграл по буллитам «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Хонда-центра» завершился со счётом 3:4.

Шайбы в матче забросили: Каттер Готье (19-я минута), Росс Джонстон (27), Беккетт Сеннеке (38) — Том Уилсон (10), Этен Фрэнк (27), Алексей Протас (28). Победный буллит забил Мэйсон Мактавиш.

Александр Овечкин провёл на льду более 20 минут, сделал четыре броска по воротам Вилле Хуссо и завершил встречу с показателем полезности «+1».

За несколько часов до игры второй вратарь «Кэпиталз» Чарли Линдгрен получил травму и клуб экстренно подписал 35-летнего вратаря Паркера Милнера, который никогда не играл в НХЛ и завершил карьеру 5 лет назад.

«Анахайм» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. У «Вашингтона» 37 очков и он идёт первым на Востоке.

«Столичные» набрали в турне по Калифорнии пять очков из шести возможных. Следующий матч подопечные Спенсера Карбери проведут 8 декабря дома с «Коламбусом».