Овечкин принял участие в двух потасовках в матче с «Анахаймом» Сегодня, 10:35 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» два раза поучаствовал в потасовках. Защитник «Дакс» Джейкоб Труба в конце первого периода толкнул на борт 20-летнего нападающего «Кэпиталз» Райана Леонарда. Хоккеист получил травму и не смог дальше продолжить игру. В начале третьей двадцатиминутки форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано толкнул в борт защитника «столичных» Джейкоба Чикрано. И снова на льду началась потасовка. «Вашингтон» в итоге проиграл в серии буллитов, но остался на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.



Фото: AP Photo
















