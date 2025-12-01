Овечкин принял участие в двух потасовках в матче с «Анахаймом»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» два раза поучаствовал в потасовках.
Защитник «Дакс» Джейкоб Труба в конце первого периода толкнул на борт 20-летнего нападающего «Кэпиталз» Райана Леонарда. Хоккеист получил травму и не смог дальше продолжить игру.
В начале третьей двадцатиминутки форвард «Анахайма» Фрэнк Ватрано толкнул в борт защитника «столичных» Джейкоба Чикрано. И снова на льду началась потасовка.
«Вашингтон» в итоге проиграл в серии буллитов, но остался на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции.