СКА одержал волевую победу над «Амуром»

СКА одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Шайбы в матче забросили: Ярослав Лихачёв (22-я минута) — Марат Хайруллин Марат (59), Бреннан Менелл (65).

Хабаровчане проиграли шестой матч подряд в сезоне и не могут выиграть у армейцев с ноября 2022 года.

СКА набрал 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Амура» 30 очков и он идёт восьмым на Востоке.