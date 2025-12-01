Хоккей-обозрение

СКА одержал волевую победу над «Амуром»

Сегодня, 12:28 Автор: Андрей Моисеев




СКА выиграл у Амура в матче КХЛ

СКА одержал победу над «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Хабаровске завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Шайбы в матче забросили: Ярослав Лихачёв (22-я минута) — Марат Хайруллин Марат (59), Бреннан Менелл (65).

Хабаровчане проиграли шестой матч подряд в сезоне и не могут выиграть у армейцев с ноября 2022 года.

СКА набрал 38 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Амура» 30 очков и он идёт восьмым на Востоке.

Фото: ХК СКА







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Задоров уступил Рантанену первое место по штрафным минутам в сезоне НХЛ
«Адмирал» уволил главного тренера Леонида Тамбиева
СКА одержал волевую победу над «Амуром»
Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» победу над «Адмиралом»
Овечкин принял участие в двух потасовках в матче с «Анахаймом»
В США сняли видео, как Задоров залпом выпил стакан пива на матче НБА
«Вашингтон» проиграл «Анахайму», Овечкин прервал голевую серию
Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси», у Дорофеева передача
Тренер «Шанхайских Драконов» Галлан уехал в аэропорт, пропустив пресс-конференцию
Хет-трик Рендулича не спас «Драконов» от поражения в матче с «Торпедо»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты