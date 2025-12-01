Хоккей-обозрение

Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» победу над «Адмиралом»

Сегодня, 12:24 Автор: Андрей Моисеев




Локомотив обыграл Адмирал в матче КХЛ

«Локомотив» обыграл в гостях «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок на льду «Фетисов-Арены» завершился со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Максим Шалунов (27-я минута, 31-я) и Максим Берёзкин (47). У проигравших шайбу забросил Либор Шулак (20).

24-летний Берёзкин поучаствовал во всех шайбах железнодорожников и набрал 3 (1+2) очка в матче.

«Локомотив» набрал 48 очков и переместился на первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Адмирала» 28 очков и команда занимает предпоследнее место на Востоке.

Фото: ХК «Адмирал»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Задоров уступил Рантанену первое место по штрафным минутам в сезоне НХЛ
«Адмирал» уволил главного тренера Леонида Тамбиева
СКА одержал волевую победу над «Амуром»
Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» победу над «Адмиралом»
Овечкин принял участие в двух потасовках в матче с «Анахаймом»
В США сняли видео, как Задоров залпом выпил стакан пива на матче НБА
«Вашингтон» проиграл «Анахайму», Овечкин прервал голевую серию
Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси», у Дорофеева передача
Тренер «Шанхайских Драконов» Галлан уехал в аэропорт, пропустив пресс-конференцию
Хет-трик Рендулича не спас «Драконов» от поражения в матче с «Торпедо»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты