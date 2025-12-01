Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» победу над «Адмиралом» Сегодня, 12:24 Автор: Андрей Моисеев









«Локомотив» обыграл в гостях «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок на льду «Фетисов-Арены» завершился со счётом 3:1. В составе победителей отличились Максим Шалунов (27-я минута, 31-я) и Максим Берёзкин (47). У проигравших шайбу забросил Либор Шулак (20). 24-летний Берёзкин поучаствовал во всех шайбах железнодорожников и набрал 3 (1+2) очка в матче. «Локомотив» набрал 48 очков и переместился на первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Адмирала» 28 очков и команда занимает предпоследнее место на Востоке.



Фото: ХК «Адмирал»















