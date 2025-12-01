Хоккей-обозрение

«Адмирал» уволил главного тренера Леонида Тамбиева

Сегодня, 14:02 Автор: Андрей Моисеев




Леонид Тамбиев

«Адмирал» уволил главного тренера команды Леонида Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Также отстранён от должности старший тренер Андрей Банада, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Сегодня «Адмирал» проиграл на своём льду «Локомотиву» со счётом 1:3. Клуб проиграл 6 из 7 последних матчей, имеет в активе 28 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин, до этого работавший в команде тренером.

Тамбиев работал в «Адмирале» с ноября 2021 года.

Фото: ХК «Адмирал»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Задоров уступил Рантанену первое место по штрафным минутам в сезоне НХЛ
«Адмирал» уволил главного тренера Леонида Тамбиева
СКА одержал волевую победу над «Амуром»
Дубль Шалунова принёс «Локомотиву» победу над «Адмиралом»
Овечкин принял участие в двух потасовках в матче с «Анахаймом»
В США сняли видео, как Задоров залпом выпил стакан пива на матче НБА
«Вашингтон» проиграл «Анахайму», Овечкин прервал голевую серию
Гол Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси», у Дорофеева передача
Тренер «Шанхайских Драконов» Галлан уехал в аэропорт, пропустив пресс-конференцию
Хет-трик Рендулича не спас «Драконов» от поражения в матче с «Торпедо»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты