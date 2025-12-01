«Адмирал» уволил главного тренера Леонида Тамбиева

«Адмирал» уволил главного тренера команды Леонида Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Также отстранён от должности старший тренер Андрей Банада, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Сегодня «Адмирал» проиграл на своём льду «Локомотиву» со счётом 1:3. Клуб проиграл 6 из 7 последних матчей, имеет в активе 28 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильнур Гизатуллин, до этого работавший в команде тренером.

Тамбиев работал в «Адмирале» с ноября 2021 года.