Задоров уступил Рантанену первое место по штрафным минутам в сезоне НХЛ

Сегодня, 15:24




Никита Задоров, Бостон Брюинз

Защитник «Бостона» Никита Задоров набрал в этом сезоне 62 штрафные минуты и занимает по этому показателю второе место в лиге, уступая нападающему «Далласа» Микко Рантанену.

3 декабря в матче с «Детройтом» россиянин заработал 14 минут за грубость и неспортивное поведение, возглавив на несколько дней список самых грубых игроков чемпионата.

Занимавший вторую позицию Рантанен сегодня ночью в игре с «Сан-Хосе» заработал три двухминутных удаления и на три балла опередил Задорова.

Финн не только отличается неспортивным поведение, но и является главным бомбардиром «Старз».

Задоров набрал больше всех штрафных минут в прошлой «регулярке» (145) и стал первым российским игроком в истории НХЛ, который занял по итогам сезона первое место по этому показателю.

