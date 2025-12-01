Хоккей-обозрение

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре с «Колорадо»

«Колорадо» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Паркер Келли (28-я минута) и Натан Маккиннон (56, 63). У проигравших шайбы забросили Конор Шири (45) и Артемий Панарин (60).

Панарин провёл на льду более 21 минуты, нанёс шесть бросков в створ ворот и заработал показатель полезности «+1».

Вратарь Игорь Шестёркин сделал 38 сейвов.

«Рейнджерс» выиграли только три домашних матча в сезоне и 10 проиграли.

«Колорадо» набрал 46 очков и лидирует в общей турнирной таблице. У «синерубашечников» 33 очка и до утра они будут занимать восьмое место на Востоке.

Следующую игру подопечные Майка Салливана проведут дома 8 декабря против «Вегаса».

