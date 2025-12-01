Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре с «Колорадо» Вчера, 23:21 Автор: Андрей Моисеев









«Колорадо» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на льду «Мэдисон Сквер Гарден» завершился со счётом 3:2. В составе победителей отличились Паркер Келли (28-я минута) и Натан Маккиннон (56, 63). У проигравших шайбы забросили Конор Шири (45) и Артемий Панарин (60). Панарин провёл на льду более 21 минуты, нанёс шесть бросков в створ ворот и заработал показатель полезности «+1». Вратарь Игорь Шестёркин сделал 38 сейвов. «Рейнджерс» выиграли только три домашних матча в сезоне и 10 проиграли. «Колорадо» набрал 46 очков и лидирует в общей турнирной таблице. У «синерубашечников» 33 очка и до утра они будут занимать восьмое место на Востоке. Следующую игру подопечные Майка Салливана проведут дома 8 декабря против «Вегаса».



