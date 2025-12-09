Хоккей-обозрение

Овечкин попал в топ-10 по запросам в Google в 2025 году

Сегодня, 00:31 Автор: Андрей Моисеев




Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в топ-10 самых популярных атлетов по поисковым запросам в мире в Google в 2025 году.

Форвард занял седьмое место в списке самых популярных спортсменов среди пользователей во всём мире, сообщает пресс-служба организации.

Первое место занимает боксёр Теренс Кроуфорд, на втором месте расположился гольфист Рори Макилрой, замыкает тройку лидеров игрок в американский футбол Шедер Сандерс.

Кроме Овечкина в десятке лучших четыре игрока в американский футбол, два баскетболиста, два боксёра и один гольфист.

