Овечкин попал в топ-10 по запросам в Google в 2025 году

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин попал в топ-10 самых популярных атлетов по поисковым запросам в мире в Google в 2025 году.

Форвард занял седьмое место в списке самых популярных спортсменов среди пользователей во всём мире, сообщает пресс-служба организации.

Первое место занимает боксёр Теренс Кроуфорд, на втором месте расположился гольфист Рори Макилрой, замыкает тройку лидеров игрок в американский футбол Шедер Сандерс.

Кроме Овечкина в десятке лучших четыре игрока в американский футбол, два баскетболиста, два боксёра и один гольфист.