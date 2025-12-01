Сорокин сыграл «на ноль» против «Тампы» и повторил рекорд «Айлендерс» Сегодня, 06:53 Автор: Андрей Моисеев









Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Российский вратарь отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Сорокин оформил свой 25-й «сухарь» за «островитян» и повторил клубный рекорд Гленна Рёша (25). «Айлендерс» выиграли со счётом 2:0, отличились в матче Калум Ритчи (53-я минута) и Кейси Сизикас (60). Хоккеисты «Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский пропускали поединок из-за травм. Подопечные Патрика Руа набрали 35 очков и занимают третье место в Восточной конференции. На счету «Тампы» на один балл меньше и она идёт четвёртой на Востоке.



Фото: nhl.com















