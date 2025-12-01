Хоккей-обозрение

Сорокин сыграл «на ноль» против «Тампы» и повторил рекорд «Айлендерс»

Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Российский вратарь отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Сорокин оформил свой 25-й «сухарь» за «островитян» и повторил клубный рекорд Гленна Рёша (25).

«Айлендерс» выиграли со счётом 2:0, отличились в матче Калум Ритчи (53-я минута) и Кейси Сизикас (60).

Хоккеисты «Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский пропускали поединок из-за травм.

Подопечные Патрика Руа набрали 35 очков и занимают третье место в Восточной конференции. На счету «Тампы» на один балл меньше и она идёт четвёртой на Востоке.

