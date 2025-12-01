Сорокин сыграл «на ноль» против «Тампы» и повторил рекорд «Айлендерс»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Российский вратарь отразил 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
Сорокин оформил свой 25-й «сухарь» за «островитян» и повторил клубный рекорд Гленна Рёша (25).
«Айлендерс» выиграли со счётом 2:0, отличились в матче Калум Ритчи (53-я минута) и Кейси Сизикас (60).
Хоккеисты «Лайтнинг» Никита Кучеров и Андрей Василевский пропускали поединок из-за травм.
Подопечные Патрика Руа набрали 35 очков и занимают третье место в Восточной конференции. На счету «Тампы» на один балл меньше и она идёт четвёртой на Востоке.