Хоккей-обозрение

Марченко и Воронков забросили Бобровскому свои 10-е шайбы в сезоне

Сегодня, 07:21 Автор: Андрей Моисеев




Флорида выиграла у Коламбуса в матче НХЛ

«Флорида» прервала серию из четырёх поражений на своём льду, одержав в овертайме победу над «Коламбусом». Поединок в Санрайзе завершился со счётом 7:6.

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (10-я минута), Картер Вераге (32, 34), Сет Джонс (37), Брэд Маршан (45), Антон Лунделль (55) и Сэм Беннетт (65). У проигравших отличились Дэймон Сиверсон (8), Дмитрий Воронков (26), Майлз Вуд (26), Кирилл Марченко (31), Коул Силлинджер (39) и Исак Лундестрём (43).

Воронков также отметился передачей на Марченко. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов записал на свой счёт два результативных паса.

Маршан и Беннетт набрали по 4 (1+3) очка и вошли в тройку лучших игроков матча.

«Флорида» набрала 28 очков и ушла с последнего места в Восточной конференции. У «Коламбуса» 32 очка и он идёт 11-м на Востоке.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Амур» выиграл по буллитам у СКА и прервал серию поражений
Маккиннон идёт по графику 140 очков за сезон, но уступает Кучерову и Макдэвиду
Евгений Малкин встретился с Кевином Дюрантом на матче НБА
«Миннесота» проиграла «Ванкуверу», у Капризова и Тренина по передаче
Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Чикаго»
Марченко и Воронков забросили Бобровскому свои 10-е шайбы в сезоне
Сорокин сыграл «на ноль» против «Тампы» и повторил рекорд «Айлендерс»
Овечкин попал в топ-10 по запросам в Google в 2025 году
Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре с «Колорадо»
Задоров уступил Рантанену первое место по штрафным минутам в сезоне НХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты