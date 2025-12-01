Марченко и Воронков забросили Бобровскому свои 10-е шайбы в сезоне

«Флорида» прервала серию из четырёх поражений на своём льду, одержав в овертайме победу над «Коламбусом». Поединок в Санрайзе завершился со счётом 7:6.

В составе победителей шайбы забросили Эван Родригес (10-я минута), Картер Вераге (32, 34), Сет Джонс (37), Брэд Маршан (45), Антон Лунделль (55) и Сэм Беннетт (65). У проигравших отличились Дэймон Сиверсон (8), Дмитрий Воронков (26), Майлз Вуд (26), Кирилл Марченко (31), Коул Силлинджер (39) и Исак Лундестрём (43).

Воронков также отметился передачей на Марченко. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов записал на свой счёт два результативных паса.

Маршан и Беннетт набрали по 4 (1+3) очка и вошли в тройку лучших игроков матча.

«Флорида» набрала 28 очков и ушла с последнего места в Восточной конференции. У «Коламбуса» 32 очка и он идёт 11-м на Востоке.