Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Чикаго»

Андрей Кузьменко, Лос-Анджелес Кингз

«Лос-Анджелес» крупно обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча на льду «Крипто.ком-Арены» завершилась со счётом 6:0.

В составе победителей отличились Уоррен Фёгеле (22-я минута), Андрей Кузьменко (37), Брандт Кларк (40, 45), Майки Андерсон (47) и Алекс Тюркотт (50).

Кузьменко провёл на льду более 10 минут, сделал один бросок по воротам Спенсера Найта и завершил игру с показателем полезности «+1». Нападающий набрал первое очко с 2 ноября.

«Лос-Анджелес» одержал четвёртую домашнюю победу в сезоне, набрал 33 очка и занимает шестое место в Западной конференции. «Чикаго» с 30 баллами идёт восьмым на Западе.

