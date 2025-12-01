Хоккей-обозрение

«Миннесота» проиграла «Ванкуверу», у Капризова и Тренина по передаче

Сегодня, 08:59 Автор: Андрей Моисеев




Миннесота проиграла Ванкуверу в матче НХЛ

«Миннесота» уступила в гостях «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок на «Роджерс-Арене» завершился со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Том Вилландер (30-я минута), Элиас Петтерссон (32) и Аату Рятю (36, 46). У проигравших шайбы забросили Мэтт Болди (4) и Матс Цуккарелло (58).

Нападающие «Уайлд» Яков Тренин и Кирилл Капризов записали на свой счёт по передаче.

«Ванкувер» прервал серию из четырёх поражений подряд, набрал 25 очков и занимает предпоследнее место в Западной конференции. У «Миннесоты» 35 очков и она идёт четвёртой на Западе.

