Евгений Малкин встретился с Кевином Дюрантом на матче НБА

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин встретился с легендарным баскетболистом Кевином Дюрантом на матче НБА «Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс».

37-летний Дюрант провёл свои лучшие годы в «Оклахома-Сити» и «Голден Стэйт», в составе последнего два раза становился чемпионом НБА. Летом этого года игрок был обменян в «Хьюстон Рокетс».

Хоккеисты «Пингвинз» прибыли в Даллас, где завтра встретятся с местной хоккейной командой.

Малкин в 26 матчах набрал 29 (8+21) очков и вместе с Сидни Кросби лидирует в команде по результативности.

