Маккиннон идёт по графику 140 очков за сезон, но уступает Кучерову и Макдэвиду

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон в матче с «Рейнджерс» сделал дубль и набрал 48-е очко в нынешнем сезоне. На счету хоккеиста 24 заброшенные шайбы и 24 передачи.

Форвард «Эвеланш» лидирует в гонке бомбардиров чемпионата НХЛ. Если Маккиннон сохранит такой темп, то к концу сезона заработает 140 очков. С 1996 года больше набирали только Коннор Макдэвид (153) и Никита Кучеров (144).

Второе место в списке лучших по системе «гол+пас» занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (42, 14+28), на третьей строчке расположился Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (40, 14+26).

Никита Кучеров набрал 34 (12+22) очка и идёт 12-м в рейтинге.