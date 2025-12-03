Хоккей-обозрение

Маккиннон идёт по графику 140 очков за сезон, но уступает Кучерову и Макдэвиду

Сегодня, 10:02 Автор: Андрей Моисеев




Натан Маккиннон, Колорадо Эвеланш

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон в матче с «Рейнджерс» сделал дубль и набрал 48-е очко в нынешнем сезоне. На счету хоккеиста 24 заброшенные шайбы и 24 передачи.

Форвард «Эвеланш» лидирует в гонке бомбардиров чемпионата НХЛ. Если Маккиннон сохранит такой темп, то к концу сезона заработает 140 очков. С 1996 года больше набирали только Коннор Макдэвид (153) и Никита Кучеров (144).

Второе место в списке лучших по системе «гол+пас» занимает Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (42, 14+28), на третьей строчке расположился Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (40, 14+26).

Никита Кучеров набрал 34 (12+22) очка и идёт 12-м в рейтинге.

Фото: tsn.ca







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Амур» выиграл по буллитам у СКА и прервал серию поражений
Маккиннон идёт по графику 140 очков за сезон, но уступает Кучерову и Макдэвиду
Евгений Малкин встретился с Кевином Дюрантом на матче НБА
«Миннесота» проиграла «Ванкуверу», у Капризова и Тренина по передаче
Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Чикаго»
Марченко и Воронков забросили Бобровскому свои 10-е шайбы в сезоне
Сорокин сыграл «на ноль» против «Тампы» и повторил рекорд «Айлендерс»
Овечкин попал в топ-10 по запросам в Google в 2025 году
Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в игре с «Колорадо»
Задоров уступил Рантанену первое место по штрафным минутам в сезоне НХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты