«Амур» выиграл по буллитам у СКА и прервал серию поражений Сегодня, 12:39 Автор: Андрей Моисеев









«Амур» победил по буллитам СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Платинум-Арене» завершилась со счётом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (49-я минута), Ярослав Лихачёв (50), Кирилл Петьков (54) и Алекс Броадхёрст (победный буллит). У проигравших отличились Джозеф Бландизи (29), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56). Накануне армейцы выиграли у хабаровчан со счётом 2:1. «Амур» набрал 32 очка переместился на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА 39 очками занимает седьмую строчку на Западе.



Фото: ХК СКА















