«Амур» выиграл по буллитам у СКА и прервал серию поражений

«Амур» победил по буллитам СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Платинум-Арене» завершилась со счётом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (49-я минута), Ярослав Лихачёв (50), Кирилл Петьков (54) и Алекс Броадхёрст (победный буллит). У проигравших отличились Джозеф Бландизи (29), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56).
Накануне армейцы выиграли у хабаровчан со счётом 2:1.
«Амур» набрал 32 очка переместился на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА 39 очками занимает седьмую строчку на Западе.