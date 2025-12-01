Хоккей-обозрение

«Амур» выиграл по буллитам у СКА и прервал серию поражений

Амур обыграл СКА в Хабаровске

«Амур» победил по буллитам СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на «Платинум-Арене» завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (49-я минута), Ярослав Лихачёв (50), Кирилл Петьков (54) и Алекс Броадхёрст (победный буллит). У проигравших отличились Джозеф Бландизи (29), Матвей Поляков (31) и Марат Хайруллин (56).

Накануне армейцы выиграли у хабаровчан со счётом 2:1.

«Амур» набрал 32 очка переместился на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА 39 очками занимает седьмую строчку на Западе.

