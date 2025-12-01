Шесть очков Гусева помогли московскому «Динамо» обыграть «Трактор»

Московское «Динамо» обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Челябинске завершилась со счётом 8:4 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Джордан Уил (1-я минута, 30-я), Макс Комтуа (8), Артём Швец-Роговой (18), Антон Слепышев (20), Егор Римашевский (27) и Никита Гусев (37, 43). У проигравших шайбы забросили Михаил Горюнов-Рольгизер (16), Александр Рыков (34) и Егор Коршков (55, 60).

Нападающий бело-голубых Никита Гусев записал на свой счёт два гола и четыре результативные передачи. Хоккеист набрал 30 (12+18) очков и переместился с 33-го на 16-е место в гонке бомбардиров КХЛ.

«Динамо» выиграло шестой матч подряд, набрало 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Трактора» 35 баллов и он идёт шестым на Востоке.