«Авангард» выиграл у «Спартака» в матче с 12 шайбами, у Морозова хет-трик

Авангард обыграл Спартак в матче КХЛ

«Авангард» одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок на льду «Джи-Драйв-Арены» завершился со счётом 7:5.

Шайбы в игре забросили: Наиль Якупов (2-я минута), Джованни Фьоре (10), Дамир Шарипзянов (10, 15), Майкл Маклауд (15) и Александр Волков (24, 41) — Иван Морозов (11, 32, 55), Герман Рубцов (18), Адам Ружичка (46).

В первом периоде омичи за 37 секунд забили две шайбы Артёму Загидулину и дважды в течение 16 секунд поразили ворота Евгения Волохина.

«Авангард» выиграл 7 из 8 последних матчей, набрал 45 очков и занимает третье место в Восточной конференции. В активе «Спартака» 40 баллов и он расположился на шестой строчке на Западе.

