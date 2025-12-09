«Авангард» выиграл у «Спартака» в матче с 12 шайбами, у Морозова хет-трик Сегодня, 16:22 Автор: Андрей Моисеев









«Авангард» одержал победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок на льду «Джи-Драйв-Арены» завершился со счётом 7:5. Шайбы в игре забросили: Наиль Якупов (2-я минута), Джованни Фьоре (10), Дамир Шарипзянов (10, 15), Майкл Маклауд (15) и Александр Волков (24, 41) — Иван Морозов (11, 32, 55), Герман Рубцов (18), Адам Ружичка (46). В первом периоде омичи за 37 секунд забили две шайбы Артёму Загидулину и дважды в течение 16 секунд поразили ворота Евгения Волохина. «Авангард» выиграл 7 из 8 последних матчей, набрал 45 очков и занимает третье место в Восточной конференции. В активе «Спартака» 40 баллов и он расположился на шестой строчке на Западе.



Фото: ХК «Спартак»















