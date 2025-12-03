ЦСКА обыграл в гостях «Салават Юлаев» в матче КХЛ

ЦСКА выиграл в гостях у «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок на льду «Уфа-Арены» завершился со счётом 3:1.

Шайбы в матче забросили: Николай Коваленко (33-я минута), Владислав Ерёменко (48), Кирилл Долженков (55) — Максим Кузнецов (43).

Армейцы взяли реванш за поражение в Москве 1 декабря (2:3 Б).

ЦСКА набрал 37 очков и переместился на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Салавата Юлаева» 31 очко и он идёт восьмым на Востоке.

Следующие матчи команды проведут после перерыва на Кубок Первого канала. Армейцы отправятся в гости к «Ладе» (16 декабря), а уфимцы в этот же день встретятся в Казани с «Ак Барсом».