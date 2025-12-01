Никита Гусев впервые в карьере набрал шесть очков в «регулярке» КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев набрал шесть очков в матче чемпионата КХЛ против «Трактора». Хоккеист забросил две шайбы и четыре раза ассистировал партнёрам по команде.

33-летний форвард выступает в КХЛ с 2010 года, но никогда не отличался такой результативностью в регулярном чемпионате. Пять очков игрок набирал в составе СКА в 2016 году в игре против «Барыса» (1+4) и уже составе бело-голубых в 2024 году в поединке с «Куньлунь Ред Стар» (2+3).

В четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина-2022 игрок набрал 6 (1+5) очков в матче СКА с минским «Динамо».

В 749 матчах КХЛ Гусев набрал 721 (264+457) очко и занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров КХЛ за всю историю.