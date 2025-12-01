«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне

«Колорадо» выиграл в гостях у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счётом 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Брент Бёрнс (9-я минута), Брок Нельсон (20) и Валерий Ничушкин (22). У проигравших отличились Шон Кутюрье (3) и Трэвис Конечны (26).
Игроки «Флайерз» Егор Замула, Матвей Мичков и Никита Гребёнкин не отметились результативными действиями.
«Колорадо» набрал 48 очков и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. У «Филадельфии» 33 очка и она занимает восьмое место в Восточной конференции.