«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне Вчера, 23:31 Автор: Андрей Моисеев









«Колорадо» выиграл в гостях у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счётом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Брент Бёрнс (9-я минута), Брок Нельсон (20) и Валерий Ничушкин (22). У проигравших отличились Шон Кутюрье (3) и Трэвис Конечны (26). Игроки «Флайерз» Егор Замула, Матвей Мичков и Никита Гребёнкин не отметились результативными действиями. «Колорадо» набрал 48 очков и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. У «Филадельфии» 33 очка и она занимает восьмое место в Восточной конференции.



Фото: Imagn Images















