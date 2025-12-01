Хоккей-обозрение

«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне

Вчера, 23:31 Автор: Андрей Моисеев




Валерий Ничушкин, Колорадо Эвеланш

«Колорадо» выиграл в гостях у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на льду «Иксфинити Мобайл Арены» завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Брент Бёрнс (9-я минута), Брок Нельсон (20) и Валерий Ничушкин (22). У проигравших отличились Шон Кутюрье (3) и Трэвис Конечны (26).

Игроки «Флайерз» Егор Замула, Матвей Мичков и Никита Гребёнкин не отметились результативными действиями.

«Колорадо» набрал 48 очков и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. У «Филадельфии» 33 очка и она занимает восьмое место в Восточной конференции.

Фото: Imagn Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне
В КХЛ сняли видео драки после матча «Авангард» – «Спартак»
Никита Гусев впервые в карьере набрал шесть очков в «регулярке» КХЛ
ЦСКА обыграл в гостях «Салават Юлаев» в матче КХЛ
«Авангард» выиграл у «Спартака» в матче с 12 шайбами, у Морозова хет-трик
Шесть очков Гусева помогли московскому «Динамо» обыграть «Трактор»
«Амур» выиграл по буллитам у СКА и прервал серию поражений
Маккиннон идёт по графику 140 очков за сезон, но уступает Кучерову и Макдэвиду
Евгений Малкин встретился с Кевином Дюрантом на матче НБА
«Миннесота» проиграла «Ванкуверу», у Капризова и Тренина по передаче


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты