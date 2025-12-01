«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин очков не набрал

«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в столице США завершилась со счётом 2:0.
Первую шайбу в начале второго периода забросил защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран, а окончательный счёт на 59-й минуте установил Алексей Протас.
Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 39 секунд, сделал пять бросков по воротам Джета Гривза и не отметился результативными действиями.
Вратарь «столичных» Логан Томпсон одержал 100-ю победу в НХЛ.
«Вашингтон» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У «Коламбуса» 32 очка и он идёт 12-м на Востоке.
Следующий матч подопечные Спенсера Карбери проведут 12 декабря дома против «Каролины».