«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин очков не набрал Сегодня, 06:55 Автор: Андрей Моисеев









«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в столице США завершилась со счётом 2:0. Первую шайбу в начале второго периода забросил защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран, а окончательный счёт на 59-й минуте установил Алексей Протас. Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 39 секунд, сделал пять бросков по воротам Джета Гривза и не отметился результативными действиями. Вратарь «столичных» Логан Томпсон одержал 100-ю победу в НХЛ. «Вашингтон» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У «Коламбуса» 32 очка и он идёт 12-м на Востоке. Следующий матч подопечные Спенсера Карбери проведут 12 декабря дома против «Каролины».



Фото: tsn.ca
















