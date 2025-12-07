Хоккей-обозрение

Бучневич забросил шайбу, «Сент-Луис» за 39 секунд перевернул игру с «Монреалем»

«Сент-Луис» выиграл в гостях у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в «Белл-центре» завершился со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Брэйден Шенн (9-я минута, 51-я), Дилан Холлоуэй (21) и Павел Бучневич (22). У проигравших шайбы забросили Лэйн Хатсон (13), Коул Кофилд (20) и Ноа Добсон с передачи Ивана Демидова (57).

Уступали 1:2 в начале второго периода, «Блюз» забросили за 39 секунд две шайбы и до конца игры не упустили преимущество.

Бучневич провёл на льду 20 минут 32 секунды, сделал один бросок по воротам и забросил пятую шайбу в сезоне.

«Сент-Луис» набрал 29 очков и занимает 12-е место в Западной конференции. У «Монреаля» 33 балла и он идёт девятым на Востоке.

