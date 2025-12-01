Овечкин догоняет Шэнахана по числу проведённых матчей в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня ночью провёл 1521-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

По числу игр в НХЛ российский хоккеист занимает 22-е место в списке лучших. На 21-й строчке расположился Брэндан Шэнахан, в активе которого 1524 матча.

Лидирует по этому показателю Патрик Марло (1779 игр), второе место занимает Горди Хоу (1767), замыкает тройку лидеров Марк Мессье (1756).

Лучший результат среди действующих игроков у 40-летнего защитника «Колорадо» Брента Бёрнса (1526).

Более 1000 матчей в НХЛ провели девять российских хоккеистов.