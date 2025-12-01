Хоккей-обозрение

Овечкин догоняет Шэнахана по числу проведённых матчей в НХЛ

Сегодня, 08:02 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня ночью провёл 1521-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

По числу игр в НХЛ российский хоккеист занимает 22-е место в списке лучших. На 21-й строчке расположился Брэндан Шэнахан, в активе которого 1524 матча.

Лидирует по этому показателю Патрик Марло (1779 игр), второе место занимает Горди Хоу (1767), замыкает тройку лидеров Марк Мессье (1756).

Лучший результат среди действующих игроков у 40-летнего защитника «Колорадо» Брента Бёрнса (1526).

Более 1000 матчей в НХЛ провели девять российских хоккеистов.

Фото: Imagn Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Малкин пропустил матч с «Далласом», клуб отправил хоккеиста в лазарет
В матче «Вашингтон» — «Коламбус» одноклубнику Марченко выбили зуб
«Рейнджерс» Панарина показывают худший результат за последние 60 лет
Александр Андриевский стал новым главным тренером «Амура»
Овечкин догоняет Шэнахана по числу проведённых матчей в НХЛ
Бучневич забросил шайбу, «Сент-Луис» за 39 секунд перевернул игру с «Монреалем»
«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин очков не набрал
«Колорадо» обыграл «Филадельфию», Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне
В КХЛ сняли видео драки после матча «Авангард» – «Спартак»
Никита Гусев впервые в карьере набрал шесть очков в «регулярке» КХЛ


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты