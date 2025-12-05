Хоккей-обозрение

«Рейнджерс» Панарина показывают худший результат за последние 60 лет

Сегодня, 09:04 Автор: Андрей Моисеев




Нью-йорк Рейнджерс, НХЛ

«Рейнджерс» продолжают в этом сезоне огорчать своих болельщиков, которые на каждой игре продолжают заполнять трибуны «Мэдисон Сквер Гарден».

Минувшей ночью подопечные Майка Салливана уступили «Вегасу» в овертайме (2:3) и проиграли очередной матч на своём льду. Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу.

«Синерубашечники» выиграли только три домашних матча в текущем чемпионате и занимают по этому показателю последнее место в лиге. «Рейнджерс» проиграли 11 из 14 игр дома и, как отмечают заокеанские статистики, показывают худший результат команды за последние 60 лет.

Артемий Панарин набрал в сезоне 32 (10+22) очка и только 7 результативных баллов на домашнем льду.

Фото: tsn.ca







