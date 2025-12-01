В матче «Вашингтон» — «Коламбус» одноклубнику Марченко выбили зуб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Коламбус», который состоялся в ночь на 8 декабря, один их игроков остался без зуба

Инцидент произошёл в середине третьего периода, когда нападающий «Вашингтона» Хендрикс Лапьер клюшкой попал по лицу Брендана Гонса. Хоккеист поднял выбитый зуб со льда и уехал в раздевалку.

Через несколько минут Гонс вышел на лёд и получил двухминутное удаление за подножку.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Кэпиталз», Александр Овечкин не отметился в ней результативными действиями.