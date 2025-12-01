Хоккей-обозрение

Малкин пропустил матч с «Далласом», клуб отправил хоккеиста в лазарет

Сегодня, 10:26 Автор: Андрей Моисеев




Евгений Малкин, Питтсбург Пингвинз

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч с «Далласом», который состоялся в ночь на 8 декабря. За несколько часов до начала игры пресс-служба «Пингвинз» заявила, что хоккеист не примет участия в игре из-за травмы верхней части тела. Подробности не сообщаются.

Накануне Малкин посетил матч НБА «Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс» и сделал совместное фото с легендарным баскетболистом Кевином Дюрантом.

«Питтсбург» проиграл «Далласу» по буллитам и возвращается домой после трёхматчевого выездного турне.

Российский хоккеист набрал 29 (8+21) очков в текущем сезоне и уступает по результативности в команде только Сидни Кросби.

Фото: Imagn Images







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Страдавший от алкоголизма Каспарайтис дал совет Кузнецову
КХЛ признала Никиту Гусева лучшим нападающим недели
Кагарлицкий: Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой
Малкин пропустил матч с «Далласом», клуб отправил хоккеиста в лазарет
В матче «Вашингтон» — «Коламбус» одноклубнику Марченко выбили зуб
«Рейнджерс» Панарина показывают худший результат за последние 60 лет
Александр Андриевский стал новым главным тренером «Амура»
Овечкин догоняет Шэнахана по числу проведённых матчей в НХЛ
Бучневич забросил шайбу, «Сент-Луис» за 39 секунд перевернул игру с «Монреалем»
«Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин очков не набрал


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты