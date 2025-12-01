Малкин пропустил матч с «Далласом», клуб отправил хоккеиста в лазарет

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч с «Далласом», который состоялся в ночь на 8 декабря. За несколько часов до начала игры пресс-служба «Пингвинз» заявила, что хоккеист не примет участия в игре из-за травмы верхней части тела. Подробности не сообщаются.

Накануне Малкин посетил матч НБА «Даллас Маверикс» – «Хьюстон Рокетс» и сделал совместное фото с легендарным баскетболистом Кевином Дюрантом.

«Питтсбург» проиграл «Далласу» по буллитам и возвращается домой после трёхматчевого выездного турне.

Российский хоккеист набрал 29 (8+21) очков в текущем сезоне и уступает по результативности в команде только Сидни Кросби.