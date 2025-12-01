Кагарлицкий: Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой

Новичок ХК «Сочи» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о том, что команда играет намного увереннее с Ильёй Самсоновым в воротах.

«Самсон – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой. Самсонов даже в матче с «Авангардом» хоть и пропустил четыре, но ни одной его ошибки, держал нас до последнего», — приводит слова Кагарлицкого «Чемпионат».

Кагарлицкий в конце ноября подписал контракт с командой и набрал в шести матчах 3 (1+2) очка. Единственная шайба стала победной в матче с «Амуром».

«Сочи» набрал 23 очка и находится на последнем месте в турнирной таблице КХЛ.