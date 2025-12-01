Хоккей-обозрение

КХЛ признала Никиту Гусева лучшим нападающим недели

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам матчей, которые состоялись с 1 по 7 декабря 2025 года.

Лучшим голкипером лига признала Максима Моторыгина из московского «Динамо», одержавшего четыре победы в четырёх матчах с коэффициентом надежности 1,02, передает пресс-служба КХЛ.

Лучшим защитником назван Дамир Шарипзянов из «Авангарда». Игрок набрал 5 (2+3) очков в двух матчах с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Никита Гусев из московского «Динамо». Хоккеист набрал 10 (4+6) очков в четырёх матчах недели и забил одну победную шайбу.

Лучшим новичком назван 18-летний форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, набравший 5 (1+4) очков.

