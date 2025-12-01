Хоккей-обозрение

Страдавший от алкоголизма Каспарайтис дал совет Кузнецову

Сегодня, 14:42 Автор: Андрей Моисеев




Дарюс Каспарайтис

Бывший защитник московского «Динамо», СКА, «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Дарюс Каспарайтис рассказал об алкогольной зависимости.

«Много тусовались. Потренировались — пошли пиво пить, поспали. Тренировка, потом опять пиво. Поездка — пиво. Выпивали постоянно на самом деле».

Экс-хоккеист заявил, что не пьёт уже 15 лет, а также дал совет нападающему «Металлурга» Евгению Кузнецову.

«Я не знаю историю Жени Кузнецова, но если у него проблемы, только он может себе помочь. Только когда человек поймет, что он болен, что ему нужна помощь, появляется шанс спастись», — приводит слова Каспарайтиса Sports.ru.

Каспарайтис стал олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Альбервиле, выиграл серебро и бронзу в составе сборной России на ОИ 1998 и 2002 года.

Игрок успел поиграть в КХЛ. В составе СКА в сезоне 2008/2009 провёл 26 игр и отметился результативной передачей.

Фото: пресс-служба Лиги легенд







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Шайбы Александра Овечкина в НХЛ


Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом года во «ВКонтакте»
В НХЛ заявили о невозможности приезда клубов в Россию
Канадский тренер Рише ушёл из «Трактора» вслед за Гру
Страдавший от алкоголизма Каспарайтис дал совет Кузнецову
КХЛ признала Никиту Гусева лучшим нападающим недели
Кагарлицкий: Самсонов – топ-уровень, голкипер уровня НХЛ, очень крутой
Малкин пропустил матч с «Далласом», клуб отправил хоккеиста в лазарет
В матче «Вашингтон» — «Коламбус» одноклубнику Марченко выбили зуб
«Рейнджерс» Панарина показывают худший результат за последние 60 лет
Александр Андриевский стал новым главным тренером «Амура»


2007-2025 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты