Страдавший от алкоголизма Каспарайтис дал совет Кузнецову

Бывший защитник московского «Динамо», СКА, «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Дарюс Каспарайтис рассказал об алкогольной зависимости.

«Много тусовались. Потренировались — пошли пиво пить, поспали. Тренировка, потом опять пиво. Поездка — пиво. Выпивали постоянно на самом деле».

Экс-хоккеист заявил, что не пьёт уже 15 лет, а также дал совет нападающему «Металлурга» Евгению Кузнецову.

«Я не знаю историю Жени Кузнецова, но если у него проблемы, только он может себе помочь. Только когда человек поймет, что он болен, что ему нужна помощь, появляется шанс спастись», — приводит слова Каспарайтиса Sports.ru.

Каспарайтис стал олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Альбервиле, выиграл серебро и бронзу в составе сборной России на ОИ 1998 и 2002 года.

Игрок успел поиграть в КХЛ. В составе СКА в сезоне 2008/2009 провёл 26 игр и отметился результативной передачей.