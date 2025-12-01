Хоккей-обозрение

Канадский тренер Рише ушёл из «Трактора» вслед за Гру

Сегодня, 15:19 Автор: Андрей Моисеев




Рафаэль Рише завершил работу в «Тракторе», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Рише стал исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» 17 ноября после ухода Бенуа Гру.

По друководством 31-летнего специалиста команда одержала две крупные победы над «Шанхайскими Драконами» и ХК «Сочи», а также шесть матчей проиграла.

Рише родился в городе Гатино (провинция Квебек) и начал тренерскую карьеру в 2015 году. Перед приездом в Россию канадец тренировал «Гатино Интрепид», которая раньше играла в OHL

