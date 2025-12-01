Хоккей-обозрение

В НХЛ заявили о невозможности приезда клубов в Россию

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли заявил, что в организации не рассматривают возможность проведения матчей в России.

«Учитывая нынешнюю политическую обстановку в мире, я не думаю, что какая-либо команда НХЛ будет играть в России», — приводит слова Дэйли «Чемпионат».

Ранее о желании пригласить клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в Россию завил президент ФХР Владислав Третьяк.

Клубы Национальной хоккейной лиги постоянно проводят выездные матчи в Европе. В этом сезоне в Стокгольме две встречи провели «Питтсбург» и «Нэшвилл».

В Россию клубы из НХЛ приезжали 15 лет назад. В 2010 году «Каролина» в Санкт-Петербурге проиграла СКА.

