Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом года во «ВКонтакте»

Сегодня, 18:20 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым обсуждаемым российским спортсменом во «ВКонтакте».

Социальная сеть совместно с Brand Analytics составили рейтинг персон, которые привлекли внимание пользователей соцсети в 2025 году.

Пользователи в этом году активно обсуждали рекорд Овечкина, ставшего весной лучшим снайпером НХЛ. Хоккеист опередил Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах и сейчас замахнулся на его снайперский рекорд с учётом плей-офф.

Второе место в рейтинге занял нападающий клуба РПЛ «Акрон» Артём Дзюба, на третьей строчке оказался теннисист Даниил Медведев.

Среди иностранных звёзд в тройку входят Лионель Месси, Криштиану Роналду и Макс Ферстаппен.

