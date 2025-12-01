Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом года во «ВКонтакте» Сегодня, 18:20 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал самым обсуждаемым российским спортсменом во «ВКонтакте». Социальная сеть совместно с Brand Analytics составили рейтинг персон, которые привлекли внимание пользователей соцсети в 2025 году. Пользователи в этом году активно обсуждали рекорд Овечкина, ставшего весной лучшим снайпером НХЛ. Хоккеист опередил Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах и сейчас замахнулся на его снайперский рекорд с учётом плей-офф. Второе место в рейтинге занял нападающий клуба РПЛ «Акрон» Артём Дзюба, на третьей строчке оказался теннисист Даниил Медведев. Среди иностранных звёзд в тройку входят Лионель Месси, Криштиану Роналду и Макс Ферстаппен.



Фото: Reuters
















