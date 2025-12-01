Голкипер «Айлендерс» Сорокин признан лучшим игроком недели в НХЛ

Российского голкипера клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина признали лучшим игроком прошедшей недели.

Вратарь одержал три победы в трёх матчах с коэффициентом надежности 1,33, передает пресс-служба НХЛ. «Островитяне» набрали 35 очков и поднялись на третье место в Восточной конференции.

Второй звездой недели лига назвала вратаря «Далласа» Джейка Эттингера. На третье место эксперты поставили нападающего Картера Вераге из «Флориды». Канадец в трёх матчах забросил четыре шайбы и отдал результативный пас.