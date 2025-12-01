«Тампа» проиграла «Торонто», Кучеров очков не набрал Сегодня, 06:19 Автор: Андрей Моисеев









«Тампа» проиграла в гостях «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Скоушабэнк-Арене» завершилась со счётом 2:0. В составе победителей отличились Морган Райлли (17-я минута) и Остон Мэттьюс (60). Никита Кучеров провёл на льду более 23 минут, сделал 2 броска и не отметился результативными действиями. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропускал игру из-за травмы. «Торонто» набрал 32 очка и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» проиграла четвёртый матч подряд и с 34 баллами идёт пятой на Востоке.



Фото: Imagn Images















