«Тампа» проиграла «Торонто», Кучеров очков не набрал

Сегодня, 06:19 Автор: Андрей Моисеев




Никита Кучеров, Тампа-Бэй Лайтнинг

«Тампа» проиграла в гостях «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Скоушабэнк-Арене» завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Морган Райлли (17-я минута) и Остон Мэттьюс (60).

Никита Кучеров провёл на льду более 23 минут, сделал 2 броска и не отметился результативными действиями.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропускал игру из-за травмы.

«Торонто» набрал 32 очка и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Тампа» проиграла четвёртый матч подряд и с 34 баллами идёт пятой на Востоке.

